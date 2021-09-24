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ИНДИЯ

Обвиняемый в попытке изнасилования индиец будет стирать женскую одежду 6 месяцев

Глеб Парфененко
Обвиняемый в попытке изнасилования индиец будет стирать женскую одежду 6 месяцев

20-летний Лала Кумар, обвиняемый в попытке изнасилования, остается на свободе при условии, что он будет стирать и гладить одежду всех женщин в своем селе в течение шести месяцев.

Индиец должен будет предоставить свои собственные моющие средства и другие необходимые вещи, чтобы бесплатно предоставить эту услугу примерно 2000 женщин в селе Маджхор в штате Бихар на востоке Индии.

Кумар, который работает мойщиком, был арестован в апреле за несколько преступлений, включая попытку изнасилования, сообщил AFP местный полицейский Сантош Кумар Сингх, передает BNR. .

«Все женщины в селе довольны решением суда. Это историческое событие. Это укрепит уважение к женщинам и поможет защитить их достоинство», — сказала Насима Хатун, председатель сельского совета, которая будет контролировать приговор Кумару.

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