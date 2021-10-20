Долгожданное счастье: 70-летняя женщина родила здорового ребенка (ВИДЕО)

Индийская женщина в возрасте 70 лет родила здорового ребенка, став одной из старейших матерей, которые когда-либо рожали детей.

Дживунбен Раббари с западного штата Гуджарат зачала ребенка после редкой процедуры in vitro и осуществила свою мечту стать матерью, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Сейчас семья наслаждается своим первенцем — мальчик.

Врач Нареш Бханушали, который руководит центром ЭКО и является гинекологом Раббари, сказал: «Пара пришла ко мне год назад. Сначала мы не хотели этого делать из-за возраста женщины. Но они плакали и молились, чтобы у них был ребенок, и мы решили это сделать «.

Врач сказал, что ребенок родился путем кесарева сечения. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо и находятся под постоянным контролем, а пожилая пара невероятно благодарна и счастлива.