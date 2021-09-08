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Более половины экспорта грузинского вина приходится на Россию

Глеб Парфененко
Более половины экспорта грузинского вина приходится на Россию

Грузия за восемь месяцев 2021 экспортировала 65 миллионов бутылок вина, из них около 39,5 миллиона — в Россию. Об этом сообщает Национальное агентство вина министерства сельского хозяйства Грузии.

Статистика свидетельствует, что экспорт грузинского вина растет. За восемь месяцев 2021 Грузия экспортировала 65 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 59 стран, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Стоимость экспортированной продукции составила 145 миллионов долларов, что на 13% больше показателя прошлого года.

Топ-пятерка стран-импортеров грузинского вина:

Россия — вывезено 39,5 миллиона бутылок вина, рост экспорта составил 17%.

Украина — вывезено 7 366 327 бутылок, рост составил 16%

Польша — 3 638 057 бутылок, рост 29%

Китай — 3 373 517 бутылок, рост 9%

Казахстан — 2 552 200 бутылок, рост 37%

Свою продукцию за рубеж вывозят 368 винных компаний Грузии.

По данным ведомства, за отчетный период экспорт бренди составило около 22 миллионов бутылок (0,5 литра), а чачи — 570 тысяч. В денежном выражении экспорт бренди составило 40,3 миллионов долларов, что на 8% больше по сравнению с январем-августом прошлого года, а экспорт чачи — 1,3 миллиона долларов, на 91% больше аналогичного периода 2020 года.

В целом за восемь месяцев 2021 в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составило около 234 миллиона доллара, что на 18% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

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