Более половины экспорта грузинского вина приходится на Россию

Грузия за восемь месяцев 2021 экспортировала 65 миллионов бутылок вина, из них около 39,5 миллиона — в Россию. Об этом сообщает Национальное агентство вина министерства сельского хозяйства Грузии.

Статистика свидетельствует, что экспорт грузинского вина растет. За восемь месяцев 2021 Грузия экспортировала 65 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 59 стран, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Стоимость экспортированной продукции составила 145 миллионов долларов, что на 13% больше показателя прошлого года.

Топ-пятерка стран-импортеров грузинского вина:

Россия — вывезено 39,5 миллиона бутылок вина, рост экспорта составил 17%.

Украина — вывезено 7 366 327 бутылок, рост составил 16%

Польша — 3 638 057 бутылок, рост 29%

Китай — 3 373 517 бутылок, рост 9%

Казахстан — 2 552 200 бутылок, рост 37%

Свою продукцию за рубеж вывозят 368 винных компаний Грузии.

По данным ведомства, за отчетный период экспорт бренди составило около 22 миллионов бутылок (0,5 литра), а чачи — 570 тысяч. В денежном выражении экспорт бренди составило 40,3 миллионов долларов, что на 8% больше по сравнению с январем-августом прошлого года, а экспорт чачи — 1,3 миллиона долларов, на 91% больше аналогичного периода 2020 года.

В целом за восемь месяцев 2021 в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составило около 234 миллиона доллара, что на 18% больше показателя аналогичного периода прошлого года.