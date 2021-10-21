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Греция

В районе острова Крит зарегистрировано более 10 землетрясений

Глеб Парфененко
В районе острова Крит зарегистрировано более 10 землетрясений

Сегодня в районе Крита зарегистрировано более десяти землетрясений. Сильнейшее землетрясение магнитудой 4,5 по шкале Рихтера произошло 11:12, после чего было зафиксировано 13 афтершоков, сообщает электронное издание греческой газеты «Proto Tema». По данным Евро-средиземноморского сейсмологического центра, последнее землетрясение был зарегистрирован в 17:14 и имело магнитуду 4,1 по шкале Рихтера. Геодинамический институт Греческой национальной обсерватории дает магнитуду 3,9 по шкале Рихтера.

Все наземные силы имеют один эпицентр, к юго-востоку от села Акралохори, где после сентября было зафиксировано сильное землетрясение, в результате которого погиб один человек и были разрушены многие здания.

Греческие СМИ сообщают, что все школы на острове остаются закрытыми в качестве меры пресечения.

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