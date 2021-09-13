С сегодняшнего дня в Греции действуют новые ограничения для непривитых лиц

В Греции сегодня действуют новые ограничения для людей, которые не прошли вакцинацию против COVID-19, сообщает газета «Катимерини».

Эти меры включают требование невакцинированным работникам проходить тестирование один или два раза в неделю, а также разрешить доступ в определенные закрытые помещения только тем людям, которые были привиты или могут доказать, что они переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Эти меры будут действовать до 31 марта.

Согласно новым правилам, все работники частного или государственного сектора, не имеющие сертификата о вакцинации или недавно перенесли заболевания, должны раз в неделю проходить экспресс-тест.

Планируется проведение двух тестов в неделю для людей, которые работают в сфере образования, туризма, ресторанов, кафе, баров и досуга, а также для школьников и студентов.

Тесты будут проводиться частными лабораториями, а их стоимость в размере 10 евро будет оплачена тестируемыми. Только для студентов тесты будут бесплатными.

Невакцинованные люди смогут посещать кинотеатры, театры, музеи, археологические памятники и спортивные залы только при условии отрицательного экспресс-теста сделанного в течение 48 часов.

Маски будут обязательны для всех общественных помещений и общественных местах на открытом воздухе.

Подтверждение вакцинации или заболевания, а также экспресс-тест в течение 48 часов нужны для дальних авиа-, железнодорожных, морских или автобусных поездок всех лиц старше 12 лет.

Вакцины предоставляются бесплатно всем лицам старше 12 лет.

Органы здравоохранения сообщили о 1319 новых случаев заболевания коронавирусов за 24-часовой период, который закончился в воскресенье днем. Число погибших составляет 28 человек.