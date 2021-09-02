Популярный греческий рэпер Mad Clip погиб в автокатастрофе (видео)

Через несколько часов после полуночи в районе в южной части Афин в автокатастрофе погиб популярный, особенно среди молодежи, 34-летний греческий рэпер Питер Анастасопулос, известный под сценическим псевдонимом Mad Clip, сообщает МВД.

Трагедия произошла после того, как автомобиль, которым он руководил, вероятно, из-за большой скорости вылетел с дороги и ударился о столб и дерево. Удар был настолько сильным, что, как сообщают греческие СМИ, пожарные пытались удалить тело из машины около двух часов.

Перед аварией Mad Clip был на свадьбе с другом и близким соратником.

Mad Clip, родившийся в 1987 году в Нью-Йорке, в последние годы является одним из самых популярных рэперов Греции.