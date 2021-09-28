Новое сильное землетрясение потрясло остров Крит (видео)

Новое сильное землетрясение, зарегистрированное сегодня утром на острове Крит, имело магнитуду 5,4 по шкале Рихтера, сообщает информационное агентство ANA-MPA.

Ранее электронное издание газеты Proto Topic сообщил о магнитуде 5,3 по шкале Рихтера.

ANA-MPA со ссылкой на данные Института геодинамики сообщил, что эпицентр сегодняшнего землетрясения находился в районе села Аркалохори, где вчера было зафиксировано землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера.

После вчерашнего сильного землетрясения произошло более 40 афтершоков, сообщает электронное издание газеты «Proto Topic». Один человек погиб, десятки получили ранения. Более тысячи зданий были повреждены. Многие жители провели ночь на улице — в своих машинах или в палаточном лагере, созданном для размещения тех, кто остался без крыши над головой.

Эксперты ожидают, что сейсмическая активность будет продолжаться в течение некоторого времени. Сильная вчерашний афтершок имел магнитуду 4,8 по шкале Рихтера.

