Грецию затопило: власть вводит чрезвычайные меры из-за шторма Балос (Видео)

Проливной дождь и новый шторм на Балос, обрушившегося на Грецию, вызвали проблемы во многих частях страны, и жителей Афин предупредили, чтобы они избегали ненужных поездок, в то время как несколько центральных бульваров и часть школы были затоплены.

Согласно видео, размещенным в социальных сетях, ученики начальной школы в районе Афин эвакуировали из затопленного сарая после того, как учителя использовали лавки, чтобы построить мост, по которому дети достигли главного здания школы.

По решению префекта в районе Аттики, в основном Афин, все школы в регионе закрыты сегодня днем, и дополнительно, в зависимости от погодных условий, завтра будет решено, будут ли они работать.

На нескольких бульварах Афин, которые ежегодно затапливаются за проливных дождей, временно приостановлено движение.

Только в районе Аттики в пожарную службу поступило более 200 обращений за медицинской помощью.

На сегодняшнем регулярном брифинге для прессы официальный представитель правительства Греции Яннис Эконому подчеркнул, что приоритетом правительства является защита человеческих жизней, а также защиту собственности. Он отметил, что на текущих встречах министра по вопросам климатических кризисов и защиты с компетентными органами было решено, что местные власти должны немедленно проинформировать граждан, чтобы избежать, особенно ночью, подвалов или мест, где в прошлом были наводнения; для активации номера 112; все силы гражданской защиты, пожарной охраны, полиции, вооруженных сил и скорой помощи должны быть в резерве, чтобы они могли своевременно вмешаться в случае необходимости, а со вчерашнего дня оперативные центры работают в разных частях страны.