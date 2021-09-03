Греция ввела местный локдаун из-за COVID-19

Чрезвычайные меры по сдерживанию распространения коронавируса были введены постановлением правительства в греческих региональных единицах Ахайя и Илья, а также в муниципалитете Икария, сообщает Sky TV. Эти меры будут действовать с 3 по 10 сентября, сообщает БТА.

Они включают запрет на выход граждан на улицу с 1:00 ночи до 6:00 утра, за исключением официальных и серьезных медицинских показаний. Музыка также запрещена в местах общественного питания и развлекательных центрах.

Исключение из последнего правила делается для свадеб и крестин.

Аналогичные меры будут продлены до 10 сентября в Мессине и Ираклионе.