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Греция планирует приватизацию 23 региональных аэропортов

Аэропорт Каламаты имени Василиса Константакопулоса в Греции, как предполагается, будет обслуживать больше туристов после пандемии. Тем не менее, оборудование аэропорта, находящегося в ведении государственного управления гражданской авиации YPA, довольно устарело.

До начала пандемии короны в 2019 году аэропорт в городе Каламата, порт на юго-западе полуострова Пелопоннес, по-прежнему занимал первое место среди 38 коммерческих аэропортов Греции с 336 000 пассажирами в год.

Согласно исследованию Министерства транспорта Греции, чтобы быть готовым к туристическому буму, которого Греция ожидает после окончания пандемии, аэропорту потребуется потратить от 60 до 80 миллионов евро на расширение терминала и реконструкцию взлетно-посадочной полосы, дорожек и перрона.

Деньги поступят от частного инвестора. Каламата — один из 23 региональных аэропортов, которые государство хочет передать в руки частных операторов. В последние годы у Греции был положительный опыт приватизации региональных аэропортов.

В 2017 году государство предоставило концессию на строительство 14 региональных аэропортов группе аэропортов Fraport. Немецкая компания будет эксплуатировать аэропорты в течении 40 лет. Вхождение компании Fraport на рынок Греции обошелся в 1,24 миллиарда евро, и за последние четыре года она инвестировал 440 миллионов евро в строительство новых терминалов и взлетно-посадочных полос, а также в реконструкцию существующих объектов.

В феврале 2021 года, На три месяца раньше срока, Fraport завершил модернизацию аэропортов. Это означает, что Греция будет иметь современную инфраструктуру аэропортов как раз к началу пост пандемической эры, от Салоников на севере до популярных среди туристов островов, таких как Корфу, Миконос, Санторини и Родос, а также Ханья на Крите на юге. Премьер-министр Кириакос Мицотакис назвал обновленные воздушные гавани «мостами к летнему сезону с большей свободой» на церемонии передачи нового объекта в Салониках.

Fraport может расширить свой греческий портфель дополнительными концессиями. На вершине приватизационного списка находится Каламата. Приглашение к участию в тендере ожидается в ближайшие несколько недель.

Этот аэропорт не только крупнейший из государственных аэропортов, но и имеет особенно хорошие перспективы роста. Это связано с человеком, чье имя он носит. Греческий магнат Василис Константакопулос, умерший в 2011 году, оставил своим трем сыновьям не только котирующуюся на бирже Nasdaq судоходную компанию Costamare, с третьим по величине частным флотом контейнерных судов в мире, но также пятизвездочный гольф-курорт и пляжный курорт Costa Navarino в Греции.

Семья «короля контейнеров» до сих пор инвестировала около 1,2 миллиарда евро в гостинично-развлекательный комплекс на побережье Мессинии, открывшийся в 2010 году. Это сделало регион, который до этого был известен прежде всего оливками Каламаты, одним из самых быстрорастущих центров туризма в Греции.

Туристический бум также отражается на количестве пассажиров в аэропорту Каламаты. В период с 2010 по 2019 год их число увеличилось в четыре раза. Компания по операциям с недвижимостью и отелями Temes S.A., контролируемая семьей Константакопулос, считается возможным претендентом на концессию аэропорта, что имеет особое значение для дальнейшего развития курорта Коста Наварино.

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