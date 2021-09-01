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ГРЕЦИЯ

10 000 непривитых медицинских работников в Греции были уволены

Готовність до страйку оголосив кожен медичний заклад.

Глеб Парфененко
10 000 непривитых медицинских работников в Греции были уволены
BGNES

10 000 медицинских работников в Греции были освобождены из-за того, что они не были вакцинированы против Covid-19. Чтобы сохранить свои рабочие места, они должны были до сегодняшнего дня получить как минимум первую дозу вакцины.

С 1 сентября иммунизация медицинских работников в стране обязательна. Эта мера вызвала недовольство и протесты перед больницами.

О готовности к забастовке объявили все медицинские учреждения. Правительство в Афинах стойко заявляет, что не отступит.

«Медицинские работники должны быть вакцинированы, чтобы защитить свое здоровье и здоровье пациентов», — настаивал премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Врачи уже призвали своих коллег пройти вакцинацию, так как считают, что система здравоохранения страны будет заблокирована из-за нехватки медиков из-за быстрого распространения коронавируса. Однако другие говорят, что правительство разоблачает систему здравоохранения в разгар четвертой волны.

«Сегодня очень тяжелый день, и атмосфера в больницах напряженная, потому что есть серьезные проблемы с персоналом и в то же время есть пациенты, которые хотят, чтобы их обслуживали. У нас все еще будут проблемы из-за меньшее количество врачей», — предупредила профсоюз медицинских работников.

По данным профсоюзов, вакцинированы 95% врачей и 90% медсестер. А вместо вынужденных уйти в неоплачиваемый отпуск будут назначены специалисты из частного сектора.

На сегодняшний день вакцинации должны проходить как фармацевты, так и частные врачи. Им грозит штраф до 50 000 евро и отзыв лицензии на работу. Обязательная вакцинация всех государственных служащих уже обсуждается.

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