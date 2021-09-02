В Германии резкий рост инфекций COVID-19 среди детей и подростков

Число коронавирусных инфекций среди детей и подростков в Германии стремительно растет. Ни одна из вакцин против COVID-19 до сих пор не одобрена для возрастной группы до 12 лет, пишет Spiegel.

Постоянный комитет по иммунизации (Stiko) рекомендует вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Эта рекомендация действует только с середины августа, поэтому процент вакцинированных людей в этой возрастной группе все еще невелик.

Возбудитель скорее всего распространяется среди детей

Это видно по шкале заболеваемости: в одной возрастной группе коронавирус не распространяется так сильно, как среди 10-14-летних и 15-19-летних. Институт Роберта Коха (RKI) зарегистрировал около 140 новых случаев COVID-19 на 100 000 человек за последнюю неделю. Среди детей в возрасте 5-9 лет заболеваемость составляет около 100. К счастью, пока по всей стране только несколько детей были госпитализированы из-за COVID-19.

В настоящее время почти 13 млн детей и подростков не вакцинированы. — К счастью, пока только несколько детей были госпитализированы в стране через COVID-19, и далеко не все из них попали в отделение интенсивной терапии, — говорит Сандра Цизек, директор Института вирусологии университетской больницы во Франкфурте.

Обращение председателя ДГПИ к родителям

На страницах «Spiegel» Тобиас Тененбаум, председатель Немецкого общества инфекционных болезней детей (DGPI), призывает непривитых родителей вакцинировать их, чтобы защитить своих детей. — У нас совсем другая ситуация, чем в начале пандемии. По словам Тененбаум, распространение вируса в целом уже замедлился благодаря вакцинации, и все еще принимаются меры гигиены.

«Кроме того, сотни тысяч детей и подростков уже инфицированы и, вероятно, имеют иммунитет. По данным RKI, в целом 400 000 инфекций в группе 14-летних и 630 000 на группе 15-19 лет. задокументированы в Германии. Кроме того, существует большое количество незарегистрированных случаев с участием детей и подростков, так как инфекции в самых часто протекают почти бессимптомно и остаются незамеченными », — сообщает немецкий Spiegel.