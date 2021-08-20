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ГЕРМАНИЯ

В Европе должны задуматься об укреплении европейских столбов в НАТО

Хайко Маас вважає, що рішення НАТО приймаються у Вашингтоні, а в Брюсселі тільки виконують їх

Евгений Подольский

В Европе должны задуматься об укреплении европейских столбов в НАТО. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Маас считает, что решение НАТО часто принимаются в Вашингтоне, а Брюссель почти не имеет права голоса. По его словам, для отправки военнослужащих в ту или иную страну необходимо проводить более широкие политические дискуссии. Иначе, отметил глава МИД, есть риск реализации решений, принятых в Вашингтоне, независимо от того, кто стоит у власти в США.

«В Европе должны задуматься об укреплении европейских столбов в НАТО. Правда в том, что мы не способны реализовать сложные международные миссии без США, следовательно, американцы много решают, и мы просто следуем их решением. Безуспешность в Афганистане должна способствовать тому, чтобы мы полностью отказывались от своих обязанностей перед миром. Но мы не должны допустить повторения афганского сценария», — добавил Маас.

Глава МИД заявил, что Альянс должен обсудить вопрос о том, будут ли подобные миссии возможны в будущем под руководством НАТО.

«В чем заключается наша миссия? В том, чтобы обеспечить мир и соблюдение прав человека, стать частью этой миссии, экспортировать нашу системы управления? Такой подход безусловно рухнул в Афганистане», — добавил Маас.

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