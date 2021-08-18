Лето 2021: в Баварии выпал первый снег

Мюнхен — полярный воздух посреди лета! Холодный фронт «Лучано» над Скандинавией перевернул погоду в Германии с ног на голову. Вечером в понедельник в Восточной Фризии бушевал торнадо. Дома разрушены, деревья вырваны с корнем. В северной Италии снова бушевали бури с градом и бурей.

Во вторник вечером первый снег выпал на Цугшпитце (2962 метра), сообщает Немецкая метеорологическая служба (DWD). Запись с веб-камеры Snowernerhaus показывает это.

Метеорологическая осень не наступит еще две недели. В конце августа лето для метеорологов заканчивается. Новый сезон — осень 2021 — начинается 1 сентября и заканчивается в ноябре.