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ГЕРМАНИЯ

Лето 2021: в Баварии выпал первый снег

Глеб Парфененко
Лето 2021: в горах Германии выпал первый снег

Мюнхен — полярный воздух посреди лета! Холодный фронт «Лучано» над Скандинавией перевернул погоду в Германии с ног на голову. Вечером в понедельник в Восточной Фризии бушевал торнадо. Дома разрушены, деревья вырваны с корнем. В северной Италии снова бушевали бури с градом и бурей.

Во вторник вечером первый снег выпал на Цугшпитце (2962 метра), сообщает Немецкая метеорологическая служба (DWD). Запись с веб-камеры Snowernerhaus показывает это.

Метеорологическая осень не наступит еще две недели. В конце августа лето для метеорологов заканчивается. Новый сезон — осень 2021 — начинается 1 сентября и заканчивается в ноябре.

  • Метеорологическое лето 2021 начинается 1 июня и заканчивается 31 августа.
  • Астрономическое лето 2021 начнется 21 июня и закончится 22 сентября 2021.
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