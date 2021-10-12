Жертва рассказала о случаях сексуального насилия в церквях которые шокировали Францию

Появившаяся на днях информация о случаях сексуального насилия, имевших место в церквях Франции с 1950 года, потрясла французскую общественность.

Жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей во французских церквях за прошедший период стали 216 тыс. детей. Причем, если добавить также случаи сексуального насилия со стороны сотрудников частных школ и учреждений, связанных с католической церковью, то эта цифра достигает 330 тыс.

Согласно отчету, обнародованному Независимой комиссией по вопросам сексуального насилия в церквях (CIASE), за последние 70 лет сексуальному насилию в церквях поверглись 15 тысяч взрослых, с учетом случаев, имевших место в учреждениях, связанных с церковью — 35 тыс.

Одна из жертв сексуального насилия со стороны французского священника Лоуренс Пужад в беседе с агентством Анадолу» рассказала о своем случае насилия и о том, какое воздействие этот инцидент оказал на всю ее дальнейшую жизнь.

Пужад, 55-летняя глава ассоциации Sentinelle, занимающейся вопросами сексуального насилия в церквях, сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны священника 25 лет назад во время поездки в Гвинею вместе с религиозным фондом и одним французским священником.

По словам женщины, на момент инцидента ей было 30 лет.

«(Инцидент) имел серьезные последствия. (Христианское) сообщество потребовало от меня прекратить все контакты с моей семьей и не рассказывать о произошедшем. Но моя семья все поняла, потому что (на моем теле) были следы насилия, они видели синяки. Я не могла свободно говорить о причине их появления», — вспоминает женщина.

Пужад сообщила, что смогла заговорить (об этом инциденте) лишь спустя шесть лет после произошедшего.

На почве инцидента у женщины возникли психологические проблемы.

По ее словам, многие родители даже не предполагают, что их взрослые дети подвергаются жестокому обращению в (христианских) религиозных общинах.

Комментируя отчет, обнародованный Независимой комиссией по вопросам сексуального насилия в церквях, Пужад назвала «тревожными» и «шокирующими» приведенные в нем цифры.

«Это вызвало эффект цунами. Это был шок. И это только приблизительные цифры. На самом деле цифры могут быть намного больше, так как есть те, которые уже скончались или просто молчат. Тот факт, что удалось получить эти показатели, имеет большое значение. Отчет стал причиной того, что все эти анонимные жизни вошли в историю. Мы переживаем исторический момент, так как в отчете акцентируется внимание на ответственности церкви», — отметила Пужад.

При этом женщина указала на то, что главный интересующий всех сейчас вопрос — примет ли на себя ответственность церковь.

«Эти цифры демонстрируют масштабы инцидентов, а также то, что существует система, позволяющая совершать (сексуальное) насилие и не выслушивать жертв», — подчеркнула Пужад.