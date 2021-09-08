Во Франции начали крупнейший уголовный процесс в истории

Начинается суд над 20 обвиняемыми в соучастии в теракте 13 ноября 2015 в Париже. Это самый уголовный процесс в истории Франции. Нападение в столице было самым кровавым в этой стране со времен Второй мировой войны. В результате в 1961 году был введен первый чрезвычайное положение.

Специальное жюри в Париже будет судить обвиняемых в соучастии в терактах, в том числе Салаха Абдеслама, единственного выжившего члена группы, возглавляемой террористами Исламского государства (ИГ), который 13 ноября 2015 убил 130 человек и ранил более 350 человек. в Париже и вблизи Сен-Дени.

Атаки начались около 21:00. Произошло три взрыва и шесть выстрелов подряд. Взрывы произошли на стадионе «Стад де Франс» в северной части Сен-Дени недалеко от Парижа. Именно кровавое нападение произошло в клубе Bataclan, где террористы захватили заложников и вступили в бой с полицией.

Террористы-смертники взорвали себя на стадионе «Стад де Франс», обстреляли из пулеметов террасы шести ресторанов и кафе в 10-м и 11-м округах столицы и покончили с собой в музыкальном клубе Bataclan.

14 ноября Исламское государство признала себя виновной в причастности к терактам. Тогдашний президент Франции Франсуа Олланд назвал теракты «актом войны» и ввел чрезвычайное положение.

Это самый уголовный процесс, когда-либо организованный во Франции. Обвинительное заключение составляет 348 страниц. Показы должны дать эксперты, официальные лица, политики и даже бывший президент Олланд. Приговор ожидается 24 или 25 мая 2022 года.

Обвинительное заключение сосредоточено, среди прочего, на о генезисе приступов. «Согласно информации, собранной французскими и зарубежными службами, в 2014 году Исламское государство создала структуру, предназначенную для планирования и организации террористических атак за рубежом», — писалось.