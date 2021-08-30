Теперь в Париже нельзя ехать со скоростью более 30 км/ч

Как только вы въедете в Париж, вы увидите дорожные знаки, указывающие, что максимальная скорость ограничена 30 км / ч. Городская власть говорит, что почти 60 процентов жителей города поддержали такую ​​меру. Это также было видно из недавнего опроса.

Столкновение пешехода с автомобилем, движущимся со скоростью 50 км / ч, создает 80% риска для жизни человека. На скорости 30 км / ч риск снижается до 10%. Введение ограничения скорости в Париже — мера, с помощью которой мэр Социалистической партии Анна Идальго борется за голоса зеленых. Если она баллотируется на президентских выборах 2022 года, ей понадобятся эти голоса. Бывший министр окружающей среды Дельфин Бато теперь на ее стороне.

«Ограничение 30 км / ч — это мера против шума. «Уличный шум — большая проблема для здоровья людей», — сказала она. Городские власти заявляют, что ограничена скорость снижает уровень шума транспорта на три децибела, что, по мнению жителей, снижает уровень шума на 50%.

«Ошибка», — ответила французская ассоциация «40000000 водителей». Ее председатель Пьер Чазеро назвал это мероприятие «абсурдным и глупым, потому что она науськивала граждан друг на друга». У противников мероприятия есть еще один аргумент. Общественный институт экологических исследований Cerema заявил: количество углекислого газа, выделяемого при движении со скоростью 30 км / ч, почти на 20% выше, чем при движении автомобилей со скоростью 50 км / ч.

А лидер консервативной оппозиции Рашида Дате очень злой: «Через политику мадам Идальго в Париже теперь пробки даже среди ночи. А пробки приводят к еще большему загрязнению воздуха», — сказала она.

До сих пор ограничения скорости до 60 км / го действовало почти повсеместно в Париже, а также до 50 км / ч на самых центральных бульварах города и вдоль Сены. Если говорить трезво, ограничения в 30 км / ч не очень реально, так как средняя скорость во французской столице редко превышает 15 км / ч.