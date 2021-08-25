Финляндия возглавляет список лучших пенсионных систем в мире (TOΠ 5)

Кроме того, что Финляндия почти ежегодно занимает первое место в рейтинге лучших мест для жизни на планете и счастливых людей, она является страной с лучшей пенсионной системой в мире. Это следует из глобального анализа, проведенного компанией Blacktower Financial Management Group, в котором рассматриваются государственные расходы, пенсионный возраст и средние взносы на душу населения.

Страна занимает первое место благодаря высоким государственным расходам на пенсионное обеспечение, которые составляют 13,4% от ВВП, а также благодаря большому проценту населения, ежемесячно выплачивает пенсию — почти 90%.

Пять лучших пенсионных систем в мире находятся в Европе. Второе и третье места в рейтинге занимают Польша и Швеция, в обеих странах средний возраст выхода на пенсию составляет 65 лет, что ниже среднемирового показателя в 66 лет.

«Это исследование следует серьезно учитывать при принятии решения о том, в какой стране человек хочет жить и работать», — говорит Гэвин Πлюĸлюĸ, управляющий директор Blacktower Financial Management.

И это действительно так: учитывая тяжелое положение украинских пенсионеров в целом, все больше наших соотечественников предпочитают накапливать многолетний опыт работы за рубежом. Потому что это неизбежно повлияет на будущую пенсию в большей степени.

Вот TOΠ 5 лучших стран, в которых можно жить на пенсии:

Финляндия Польша Швеция Словения Франция

Самый низкий средний пенсионный возраст в мире — 62 года — в Словении, Греции, Израиле и Турции. В Дании самый высокий средний возраст выхода на пенсию — 74 года. Согласно различным мировым исследованиям, наиболее вероятной причиной этого является одна из лучших систем здравоохранения в мире и большая продолжительность жизни.

Что касается пенсионных взносов, то в некоторых странах они значительно выше, чем в других. Например, в Италии, где 33% средней зарплаты отчисляется на пенсии. Другими странами, где люди платят больше за свои пенсии, является Испания с 28,3% и Чехия с 28%.