Финляндия присоединилась к другим скандинавских странам, прекративших использование или рекомендовали избегать вакцины Moderna COVID-19 в некоторых возрастных группах за повышенного риска сердечного воспаления. Как сообщает Associated Press, это редкий побочный эффект, связанный с применением препарата.

Финский институт здравоохранения и социального обеспечения вчера заявил, что власти не будут предлагать вакцину мужчинам в возрасте до 30 лет. Вместо этого им будет предложена вакцина Pfizer. Институт добавил, что было обнаружено, что молодые мужчины и мальчики имеют повышенный риск развития миокардита после вакцинации Moderna.

Этот шаг Финляндии последовал за аналогичными решениями трех соседних стран в среду. Швеция отказалась от вакцины Moderna для людей моложе 30 лет. Дания объявила, что людям в возрасте до 18 лет будет предложена вакцина шведского производства, а Норвегия призвала граждан в возрасте до 30 лет использовать вакцину Pfizer Moderna.