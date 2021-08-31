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ФИЛИППИНЫ

На Филиппинах зарегистрирован рекордный ежедневный всплеск — 22366 новых случаев COVID-19

Глеб Парфененко
На Филиппинах зарегистрирован рекордный ежедневный всплеск - 22366 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения Филиппин (DOH) сообщило в понедельник о 22366 новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким однодневным всплеском с начала пандемии, в результате чего общее число подтвержденных случаев в стране выросло до 1,976,202.

Министерство здравоохранения также зарегистрировало 222 случая смерти, связанных с коронавируса, в результате чего число погибших в стране достигло 33330 человек.

Число активных случаев в стране Юго-Восточной Азии выросла до 148 594, поскольку правительство пытается замедлить передачу вируса, вызванного очень заразным вариантом Дельта.

Министерство здравоохранения заявило, что две лаборатории не предоставили данные.

На Филиппинах, население которых составляет около 110 миллионов человек, с момента вспышки в январе 2020 года были протестирован больше 17 миллионов человек.

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