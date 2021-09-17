В США названы три «препятствия» запуска «Северного потока-2»

Обозреватель Америка Эрнандес в статье для «Politico» заявил, что на пути к запуску «Северного потока-2» есть три «помехи».

Автор материала отметил, что строительство газопровода уже завершено. Однако, его оператору придется провести технические работы, которые, по ее мнению, могут занять до трех месяцев.

«Теперь необходимо очистить морские участки газопровода, после чего необходимо проверить на утечку и другие потенциальные проблемы», — написал Эрнандес.

Публицист уточнил, что «Северный поток-2» должен получить сертификат безопасности от независимой и международно признанной организации.

В интервью изданию сенатор-республиканец Джеймс Риш сказал, что любая иностранная компания, которая будет участвовать в инспекции трубопровода, попадет под санкции США.

«Администрация знает, что это так, и она должна принять решительные меры, пока не станет слишком поздно», — сказал Риш.

Эрнандес сделал вывод, что Федеральное сетевое агентство Германии должно подтвердить, что газопровод соответствует требованиям Европейского Союза.

Наблюдатель также подчеркнул, что немецкий регулятор может выдать временное разрешение, если считать, что высокие цены на газ и малые запасы на складе угрожают энергетической безопасности Германии накануне зимы.