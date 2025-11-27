Учёные предупреждают: к 2100 году лето в Европе может длиться до 8 месяцев — туристическая карта изменится

К концу столетия лето в Европе может растянуться почти до восьми месяцев. Новое исследование показывает: глобальное потепление радикально изменит сезонность, климат и туристические предпочтения — и последствия будут далеко не комфортными.

Проанализировав климатические данные за 10 000 лет, учёные обнаружили, что нынешнее удлинение летнего сезона напоминает ситуацию 6 000 лет назад, когда лето длилось почти 200 дней из-за ослабления атмосферных потоков в Арктике. Но сейчас процесс ускорен и вызван деятельностью человека.

По прогнозам, к 2100 году длительность летнего периода может вырасти до 242 дней. Причина — стремительное сокращение широтного температурного градиента: Арктика нагревается в четыре раза быстрее остального мира, струйное течение замедляется, и тёплый воздух дольше задерживается над Европой.

Учёные предупреждают: экстремально длинное лето приведёт к перегреву, засухам, нехватке воды и серьёзным рискам для сельского хозяйства и здоровья людей.

Для туризма это означает масштабные перемены. Уже сейчас юг Европы теряет популярность из-за жары, лесных пожаров и проблем с водоснабжением. Туристы переключаются на более прохладные направления — Скандинавию, Исландию, Великобританию, Ирландию, Нидерланды. Север предлагает мягкий климат, природу, безопасность и комфорт, и этот тренд только усиливается.