Туризм Европы взрослеет: пожилые туристы тратят больше, молодые ищут впечатления

Европейский туризм не просто восстанавливается — он меняется.

По данным European Travel Commission (ETC), средние расходы на поездку выросли с €334 в 2020 году до €510 в 2023-м. Причина — не только инфляция, но и новое понимание ценности путешествий.

Расходы растут с возрастом

Пожилые путешественники (65+) тратят около €568, в то время как молодёжь (18–24) — лишь €405.

Средние группы 25–44 и 45–64 лет тратят соответственно €450 и €520.

Молодые ценят атмосферу и экономию, старшие — комфорт и сервис.

Кто путешествует чаще всего

Самые активные — 25–44-летние: 90% из них совершили хотя бы одну поездку за год.

Более половины европейцев планируют новое путешествие в ближайшие шесть месяцев, а среди 35–44 и 55–64 лет — до 75%.

Растёт влияние экологических трендов и гибридной работы, появляются цифровые кочевники, совмещающие отдых и труд.

Путешествия как терапия

73% европейцев путешествуют, чтобы расслабиться, 63% — ради семьи и друзей, 50% — ради психического здоровья.

Молодые ищут эмоции, люди среднего возраста — баланс, пожилые — смысл и спокойствие.

All-inclusive против свободы выбора

Поколения Z (53%) и миллениалы (45%) предпочитают all-inclusive — предсказуемость и комфорт.

Пожилые — наоборот: выбирают гибкость и индивидуальные впечатления.

Молодые ищут удобство, старшие — качество.

С кем путешествуют

55+ — чаще парами (58%)

35–44 — с семьёй (43%)

18–24 — с друзьями (31%)

65+ — всё чаще в одиночку (9%)

Европейский туризм становится персонализированным: возраст влияет на стиль, но не ограничивает свободу.

От студентов в Таллине до пенсионеров в Тоскане — путешествия остаются вне времени.