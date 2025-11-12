Туризм Европы взрослеет: пожилые туристы тратят больше, молодые ищут впечатления

Европейский туризм не просто восстанавливается — он меняется.
По данным European Travel Commission (ETC), средние расходы на поездку выросли с €334 в 2020 году до €510 в 2023-м. Причина — не только инфляция, но и новое понимание ценности путешествий.
Расходы растут с возрастом
Пожилые путешественники (65+) тратят около €568, в то время как молодёжь (18–24) — лишь €405.
Средние группы 25–44 и 45–64 лет тратят соответственно €450 и €520.
Молодые ценят атмосферу и экономию, старшие — комфорт и сервис.
Кто путешествует чаще всего
Самые активные — 25–44-летние: 90% из них совершили хотя бы одну поездку за год.
Более половины европейцев планируют новое путешествие в ближайшие шесть месяцев, а среди 35–44 и 55–64 лет — до 75%.
Растёт влияние экологических трендов и гибридной работы, появляются цифровые кочевники, совмещающие отдых и труд.
Путешествия как терапия
73% европейцев путешествуют, чтобы расслабиться, 63% — ради семьи и друзей, 50% — ради психического здоровья.
Молодые ищут эмоции, люди среднего возраста — баланс, пожилые — смысл и спокойствие.
All-inclusive против свободы выбора
Поколения Z (53%) и миллениалы (45%) предпочитают all-inclusive — предсказуемость и комфорт.
Пожилые — наоборот: выбирают гибкость и индивидуальные впечатления.
Молодые ищут удобство, старшие — качество.
С кем путешествуют
-
55+ — чаще парами (58%)
-
35–44 — с семьёй (43%)
-
18–24 — с друзьями (31%)
-
65+ — всё чаще в одиночку (9%)
Европейский туризм становится персонализированным: возраст влияет на стиль, но не ограничивает свободу.
От студентов в Таллине до пенсионеров в Тоскане — путешествия остаются вне времени.