Туристов в Словакии начнут штрафовать за слишком быструю ходьбу: новый закон вызвал споры

С 1 января 2026 года в Словакии вступает в силу закон, предусматривающий штраф 102 евро за передвижение по тротуару со скоростью выше 6 км/ч. Власти уверяют: речь идёт не о пешеходах, а о самокатах, скейтерах и электровелосипедах.

Критики отмечают абсурдность нормы: даже маленькие дети на велосипеде легко превышают 6 км/ч. Тем не менее полиция настаивает, что обычные пешеходы под штрафы не попадут.

Детям до 10 лет теперь запрещено ездить по тротуарам — они тоже могут превысить лимит.

Для водителей действуют ограничения:

– 50 км/ч в городах

– 90 км/ч вне населённых пунктов

– 130 км/ч на автомагистралях

Также действует нулевая толерантность к алкоголю — 0,00%, штраф до 1300 евро.

DIP рассказывает: необычные штрафы, с которыми сталкиваются туристы в мире

Италия — штраф за кормление голубей в Венеции

Голуби разрушают исторические фасады. Штраф достигает 500 евро.

Испания — запрет на строительство замков из песка

В Бенидорме песочные конструкции считаются нарушением. Штраф — до 150 евро.

Франция — запрет вспышки в музеях

Вспышка портит экспонаты. Штраф — 38 евро.

Швейцария — нельзя смывать воду после 22:00

Запрет на ночные шумы в некоторых домах. За нарушение возможен штраф.

Греция — запрет на каблуки на исторических объектах

Каблуки портят древние плиты. Штраф до 500 евро.

Сингапур — запрет на жвачку

Ввоз и употребление под запретом. Штраф — до 680 евро.

Таиланд — штраф за мусор

Выброшенный мусор может стоить до 55 евро.

Канада — штраф за слишком громкий смех

Местные законы ограничивают шум. Штраф — до 120 евро.

ОАЭ — запрет на публичные проявления чувств

Поцелуи и объятия запрещены — возможны штрафы и задержание.

Барбадос — запрет на камуфляж

Камуфляж разрешён только военным. Туристы рискуют штрафом.

Великобритания — нельзя вытряхивать ковры до 8 утра

Старый закон до сих пор действует формально.

Чили — штраф за вождение в шлёпках

Считается небезопасным и карается штрафом.