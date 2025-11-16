Туристов в Словакии начнут штрафовать за слишком быструю ходьбу: новый закон вызвал споры

С 1 января 2026 года в Словакии вступает в силу закон, предусматривающий штраф 102 евро за передвижение по тротуару со скоростью выше 6 км/ч. Власти уверяют: речь идёт не о пешеходах, а о самокатах, скейтерах и электровелосипедах.
Критики отмечают абсурдность нормы: даже маленькие дети на велосипеде легко превышают 6 км/ч. Тем не менее полиция настаивает, что обычные пешеходы под штрафы не попадут.
Детям до 10 лет теперь запрещено ездить по тротуарам — они тоже могут превысить лимит.
Для водителей действуют ограничения:
– 50 км/ч в городах
– 90 км/ч вне населённых пунктов
– 130 км/ч на автомагистралях
Также действует нулевая толерантность к алкоголю — 0,00%, штраф до 1300 евро.
DIP рассказывает: необычные штрафы, с которыми сталкиваются туристы в мире
Италия — штраф за кормление голубей в Венеции
Голуби разрушают исторические фасады. Штраф достигает 500 евро.
Испания — запрет на строительство замков из песка
В Бенидорме песочные конструкции считаются нарушением. Штраф — до 150 евро.
Франция — запрет вспышки в музеях
Вспышка портит экспонаты. Штраф — 38 евро.
Швейцария — нельзя смывать воду после 22:00
Запрет на ночные шумы в некоторых домах. За нарушение возможен штраф.
Греция — запрет на каблуки на исторических объектах
Каблуки портят древние плиты. Штраф до 500 евро.
Сингапур — запрет на жвачку
Ввоз и употребление под запретом. Штраф — до 680 евро.
Таиланд — штраф за мусор
Выброшенный мусор может стоить до 55 евро.
Канада — штраф за слишком громкий смех
Местные законы ограничивают шум. Штраф — до 120 евро.
ОАЭ — запрет на публичные проявления чувств
Поцелуи и объятия запрещены — возможны штрафы и задержание.
Барбадос — запрет на камуфляж
Камуфляж разрешён только военным. Туристы рискуют штрафом.
Великобритания — нельзя вытряхивать ковры до 8 утра
Старый закон до сих пор действует формально.
Чили — штраф за вождение в шлёпках
Считается небезопасным и карается штрафом.