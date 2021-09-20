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США снимают ограничения на въезд для вакцинированных иностранцев

Глеб Парфененко
США снимают ограничения на въезд для вакцинированных иностранцев

В начале ноября США снимут ограничения на поездки для иностранных граждан, если они смогут доказать, что прошли полную вакцинацию против коронавируса, сообщило агентство DPA со ссылкой на Белый дом.

В настоящее время США запрещают посещение страны иностранными гражданами из 33 стран, включая страны-члены ЕС, Великобританию, Индию, Китай, Бразилию, Южную Африку и Иран.

В марте 2020 бывший президент США Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США граждан ряда стран. Ограничения не были отменены президентом Джо Байденом, который сослался на распространение более заразного варианты Delta.

Согласно ограничениями на территорию США могут быть допущены только граждане и постоянные жители США, а также члены их семей, если они находились в любой из 33 стран в течение последних 14 дней. Для всех остальных требуется специальное разрешение.

Многие европейцы были недовольны этими ограничениями, особенно после того, как в июне исполнительная власть ЕС рекомендовала государствам-членам снять ограничения на въезд граждан США на свою территорию.

Комиссар ЕС Тьерри Бретон назвал сегодняшнее заявление Белого дома «логичным решением, учитывая успех нашей кампании по вакцинации в ЕС».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал решение администрации США, которое, по его словам, будет способствовать развитию деловых и торговых связей и позволит друзьям и семьям из обеих стран снова встретиться.

Координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 добавил, прибывающих в США должны будут не только предъявить доказательства того, что они полностью привиты, но и оказать негативное тест, сделанный в течение трех дней после перелета. Однако по прибытии они не будут помещены в карантин.

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