Шарль Мишель: Мы должны противодействовать попыткам России насильственно интегрировать полуостров в свои границы

Евросоюз и в дальнейшем будет придерживаться политики непризнания аннексии Крыма Россией.

Об этом глава Европейского совета Шарль Мишель заявил в Киеве во время выступления на учредительном саммите международной «Крымской платформы», передает Униан.

«Я присутствую в Киеве, чтобы подтвердить неизменную позицию Евросоюза: мы не признаем аннексию Крыма и города Севастополь Россией. Мы продолжим политику непризнания аннексии полуострова. Будем и далее выступать против любых нарушений международного права. Такие незаконные действия несут угрозу доверию и миру. Мы видим подтверждение этому, которое продолжается с 2014 года», — подчеркнул Мишель.

Наша цель — сделать так, чтобы аннексия никогда не стала легитимизированной, подчеркнул Мишель.

Он напомнил, что с 2014 года Украине было предоставлено более 16 миллиардов евро.

Президент Евросовета подчеркнул, что вопрос Крыма должен занимать особое место в международной повестке дня. По его словам, необходимо привлекать широкую международную поддержку для целостности Украины и непризнания российской аннексии Крыма.

Мишель также выразил озабоченность милитаризацией Крыма. «Мы должны противодействовать попыткам России насильственно интегрировать полуостров в свои границы», — сказал он.

По его словам, все деструктивные действия РФ в Крыму надо прекратить.