«Северный поток-2» назвали «стратегической ошибкой»

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий назвал строительство газопровода «Северный поток-2» ошибочным. В качестве аргумента политик привел повышение цен на газ.

«Я очень плохо отношусь к этому российско-германскому проекту и считаю его стратегической ошибкой. Подтверждением этому может служить рост цен на газ», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции. Он добавил, что страна всегда выступала против строительства «Северного потока-2» и всячески пыталась помешать его завершения.

В июле заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач утверждал, что проект «Газпрома» нанесет вреда Центральной и Восточной Европе и подорвет единство Европейского союза (ЕС). По словам чиновника, было бы лучше, если бы он оставался бездеятельным. Однако 10 сентября газопровод был достроен. Главе МИД Польши Збигнева Рау пришлось смириться с поражением в противостоянии с «Северным потоком-2» и призвать страны ЕС сплотиться, чтобы избежать потенциальных рисков.