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После Венгрии, Польши и Болгарии ЕС быстро протрезвел

Беручи Болгарію і Румунію, ЄС сподівався, що нові східноєвропейські країни швидко забезпечать верховенство закону. Ця надія виявилася ілюзорною. У тому числі про те, чому західні Балкани все ще знаходяться в кімнаті очікування.

Глеб Парфененко
После Венгрии, Польши и Болгарии ЕС быстро протрезвел

Страны Западных Балкан все еще находятся в зале ожидания ЕС, но вина за это лежит не только на них. Так, в регионе еще не проведены ожидаемые реформы, а нерешенные конфликты все еще тлеют. Но расширение ЕС стагнирует не только из-за этого.

С такой же силой, как тормоз, действует и опыт последних волн расширения, что приводит к серьезному отрезвление как в Брюсселе, так и в отдельных европейских столицах.

Страны оказались неподготовленными

Споры с Венгрией и Польшей по поводу верховенства закона особенно удручающе показывают, что подготовка к вступлению была совершенно недостаточной для того, чтобы действительно связать новые государства стандартам ЕС.

А когда он принял Кипр, ЕС добровольно перенес на свою территорию территориальный конфликт, который осложняет отношения не только с Турцией. Именно поэтому такие страны, как Франция, в принципе, справедливо настаивают на том, что ЕС должен сначала реформировать себя, прежде чем перегибать палку с новыми членами.

Это было бы недальновидно

Брюссель не проявит дальновидности, если назовет дату вступления Западных Балкан в ЕС сейчас — даже если эта дата наступит в 2030 году. Потому что на данный момент никто еще не знает, в каком состоянии будет к тому времени сам ЕС и соответствующие страны.

Сегодня этим странам должно быть предложено полноценное сотрудничество, но ниже уровня членства в ЕС. Потому что Европа не имеет права уступать этим регионом России и Китая.

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