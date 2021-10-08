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Международные организацииЕСПОЛЬША

Польша объявила о намерении выйти из ЕС, премьер-министр отрицает

Глеб Парфененко

Недавно оппозиция и власти Польши обвинили друг друга в желании вывести страну из Евросоюза. В четверг вечером Конституционный суд страны даже вынес решение о верховенстве польской конституции над законодательством ЕС.

«Вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский Союз — одно из важнейших событий последних десятилетий. И для нас, и для самого ЕС. Мы все получили от этого выгоду. Итак, я четко заявляю: место Польши есть и будет в европейской семье народов», — говорится в публикации Моравецкий в Facebook.

Польша не намерена выходить из Европейского Союза, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
По его словам, решение Конституционного Суда «подтвердило то, что буквально следует из содержания Конституции Республики Польша, а именно то, что конституционное право имеет приоритет над другими источниками права».

«У нас такие же права, как и у других стран. Мы хотим, чтобы эти законы соблюдались. Мы не незваным гостем в Европейском Союзе. Вот почему мы не согласны с тем, чтобы нас воспринимали как страну второго сорта. Мы хотим сообщество уважения, а не ассоциация равных и равноправных. Это тоже наше сообщество, наш союз. Мы хотим такого союза, и мы будем продолжать работать для такого союза», — добавил Моравецкий.

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