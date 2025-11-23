Недовольство туристов в Европе растёт: новая система пограничного контроля ЕС вызывает хаос

В Европе фиксируют массовые жалобы туристов на работу новой системы въезда/выезда EES, которая уже приводит к огромным очередям, срывам рейсов и хаосу в аэропортах. Особенно страдают путешественники из стран, не входящих в ЕС — включая россиян, британцев и американцев.
Что происходит в аэропортах Европы
С октября часть аэропортов ЕС начала тестовое внедрение системы EES, которая скоро станет обязательной. Впервые въезжающие в Шенген туристы обязаны:
-
пройти сканирование лица,
-
сдать отпечатки пальцев,
-
зарегистрировать данные в автоматическом киоске вместо обычного штампа в паспорте.
На практике система работает крайне нестабильно. В аэропортах Франции, Испании, Португалии, Греции и Италии наблюдаются задержки от 40 минут до нескольких часов.
Журналисты Which? сообщили, что их сотрудник чуть не пропустил рейс с Гран-Канарии из-за «зависших» сканеров. Пограничники в Аликанте назвали систему «ужасной» и «сырой».
Почему возник хаос
Система EES вводится для:
-
борьбы с мошенничеством,
-
отслеживания сроков пребывания,
-
усиления безопасности.
Но на практике она привела к:
-
поломкам терминалов,
-
огромным очередям,
-
путанице с процедурами,
-
неготовности инфраструктуры.
Очевидцы сообщают, что очереди «двигались со скоростью улитки», люди плакали от страха пропустить рейсы, а сотрудники аэропортов вынуждены были успокаивать толпу.
Кто пострадает больше всего
Наибольшие задержки ожидают туристов из стран вне ЕС, то есть:
-
Россия
-
Великобритания
-
США
-
Украина (если въезд — по биометрии)
-
Сербия
-
Турция
-
страны Латинской Америки
То есть всех, кому обычно ставят штамп и проверяют сроки пребывания.
DIP рекомендует: как подготовиться туристам
Чтобы избежать неприятностей:
-
приезжайте в аэропорт за 3+ часа до вылета;
-
заранее узнайте, есть ли EES в аэропорту прибытия/вылета;
-
держите документы под рукой;
-
следуйте указаниям сотрудников;
-
учитывайте возможный стресс и задержки при пересадках.
Что такое система EES и зачем она нужна
Система въезда/выезда (Entry/Exit System):
-
фиксирует момент въезда и выезда,
-
заменяет штампы в паспортах,
-
хранит биометрические данные путешественников,
-
автоматически отслеживает превышение срока 90/180.
Идея EES появилась ещё в 2016 году, но запуск неоднократно переносили:
2020 → 2022 → май 2023 → 2024 → апрель 2025 (планируемая дата).
Запуск сопровождается массовыми сбоями — и они могут продлиться несколько месяцев.
Чего ожидать туристам
В ближайшее время:
-
очереди на границе увеличатся;
-
прохождение контроля станет медленнее;
-
высок риск пропустить рейс при пересадке;
-
некоторые аэропорты будут переходить на систему постепенно, что добавит путаницы.