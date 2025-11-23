Недовольство туристов в Европе растёт: новая система пограничного контроля ЕС вызывает хаос

В Европе фиксируют массовые жалобы туристов на работу новой системы въезда/выезда EES, которая уже приводит к огромным очередям, срывам рейсов и хаосу в аэропортах. Особенно страдают путешественники из стран, не входящих в ЕС — включая россиян, британцев и американцев.

Что происходит в аэропортах Европы

С октября часть аэропортов ЕС начала тестовое внедрение системы EES, которая скоро станет обязательной. Впервые въезжающие в Шенген туристы обязаны:

пройти сканирование лица,

сдать отпечатки пальцев,

зарегистрировать данные в автоматическом киоске вместо обычного штампа в паспорте.

На практике система работает крайне нестабильно. В аэропортах Франции, Испании, Португалии, Греции и Италии наблюдаются задержки от 40 минут до нескольких часов.

Журналисты Which? сообщили, что их сотрудник чуть не пропустил рейс с Гран-Канарии из-за «зависших» сканеров. Пограничники в Аликанте назвали систему «ужасной» и «сырой».

Почему возник хаос

Система EES вводится для:

борьбы с мошенничеством,

отслеживания сроков пребывания,

усиления безопасности.

Но на практике она привела к:

поломкам терминалов,

огромным очередям,

путанице с процедурами,

неготовности инфраструктуры.

Очевидцы сообщают, что очереди «двигались со скоростью улитки», люди плакали от страха пропустить рейсы, а сотрудники аэропортов вынуждены были успокаивать толпу.

Кто пострадает больше всего

Наибольшие задержки ожидают туристов из стран вне ЕС, то есть:

Россия

Великобритания

США

Украина (если въезд — по биометрии)

Сербия

Турция

страны Латинской Америки

То есть всех, кому обычно ставят штамп и проверяют сроки пребывания.

DIP рекомендует: как подготовиться туристам

Чтобы избежать неприятностей:

приезжайте в аэропорт за 3+ часа до вылета;

заранее узнайте, есть ли EES в аэропорту прибытия/вылета;

держите документы под рукой;

следуйте указаниям сотрудников;

учитывайте возможный стресс и задержки при пересадках.

Что такое система EES и зачем она нужна

Система въезда/выезда (Entry/Exit System):

фиксирует момент въезда и выезда,

заменяет штампы в паспортах,

хранит биометрические данные путешественников,

автоматически отслеживает превышение срока 90/180.

Идея EES появилась ещё в 2016 году, но запуск неоднократно переносили:

2020 → 2022 → май 2023 → 2024 → апрель 2025 (планируемая дата).

Запуск сопровождается массовыми сбоями — и они могут продлиться несколько месяцев.

Чего ожидать туристам

В ближайшее время: