Недовольство туристов в Европе растёт: новая система пограничного контроля ЕС вызывает хаос

Глеб Парфененко
У Європі панує хаос через збої нової системи контролю кордонів: туристи не можуть вчасно вилетіти й прилетіти

В Европе фиксируют массовые жалобы туристов на работу новой системы въезда/выезда EES, которая уже приводит к огромным очередям, срывам рейсов и хаосу в аэропортах. Особенно страдают путешественники из стран, не входящих в ЕС — включая россиян, британцев и американцев.

Что происходит в аэропортах Европы

С октября часть аэропортов ЕС начала тестовое внедрение системы EES, которая скоро станет обязательной. Впервые въезжающие в Шенген туристы обязаны:

  • пройти сканирование лица,

  • сдать отпечатки пальцев,

  • зарегистрировать данные в автоматическом киоске вместо обычного штампа в паспорте.

На практике система работает крайне нестабильно. В аэропортах Франции, Испании, Португалии, Греции и Италии наблюдаются задержки от 40 минут до нескольких часов.

Журналисты Which? сообщили, что их сотрудник чуть не пропустил рейс с Гран-Канарии из-за «зависших» сканеров. Пограничники в Аликанте назвали систему «ужасной» и «сырой».

Почему возник хаос

Система EES вводится для:

  • борьбы с мошенничеством,

  • отслеживания сроков пребывания,

  • усиления безопасности.

Но на практике она привела к:

  • поломкам терминалов,

  • огромным очередям,

  • путанице с процедурами,

  • неготовности инфраструктуры.

Очевидцы сообщают, что очереди «двигались со скоростью улитки», люди плакали от страха пропустить рейсы, а сотрудники аэропортов вынуждены были успокаивать толпу.

Кто пострадает больше всего

Наибольшие задержки ожидают туристов из стран вне ЕС, то есть:

  • Россия

  • Великобритания

  • США

  • Украина (если въезд — по биометрии)

  • Сербия

  • Турция

  • страны Латинской Америки

То есть всех, кому обычно ставят штамп и проверяют сроки пребывания.

DIP рекомендует: как подготовиться туристам

Чтобы избежать неприятностей:

  • приезжайте в аэропорт за 3+ часа до вылета;

  • заранее узнайте, есть ли EES в аэропорту прибытия/вылета;

  • держите документы под рукой;

  • следуйте указаниям сотрудников;

  • учитывайте возможный стресс и задержки при пересадках.

Что такое система EES и зачем она нужна

Система въезда/выезда (Entry/Exit System):

  • фиксирует момент въезда и выезда,

  • заменяет штампы в паспортах,

  • хранит биометрические данные путешественников,

  • автоматически отслеживает превышение срока 90/180.

Идея EES появилась ещё в 2016 году, но запуск неоднократно переносили:
2020 → 2022 → май 2023 → 2024 → апрель 2025 (планируемая дата).

Запуск сопровождается массовыми сбоями — и они могут продлиться несколько месяцев.

Чего ожидать туристам

В ближайшее время:

  • очереди на границе увеличатся;

  • прохождение контроля станет медленнее;

  • высок риск пропустить рейс при пересадке;

  • некоторые аэропорты будут переходить на систему постепенно, что добавит путаницы.

