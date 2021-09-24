Цены на газ в Европе вновь приближаются к отметке $1 000 за 1 000 куб. м. Отопительный сезон еще не наступил, но зима приближается, и тень энергетического кризиса уже ощущается, сообщает РИА Новости. Вот типичный пример — заводы по производству удобрений уже закрываются, потому что при нынешних ценах на газ продолжать работу просто невыгодно.

Можно отметить, что энергетические кризисы разной степени регулярно происходят по всему миру. Вспомним мировые новости о лютых и непредсказуемых холодах в Техасе в феврале этого года и новости о нехватке газа прошлой зимой в Азии — на фоне холодного фронта. Есть много причин для таких пиков, и в это время мы склонны думать о возобновляемой энергии, потому что ее производство в эти периоды падает или, по крайней мере, ниже, чем ожидалось.

Однако возобновляемые источники энергии не были главной причиной трудностей ни в Техасе, ни в Азии, ни теперь в Европе.

Одной из самых серьезных проблем, связанных с нехваткой газа и скачка цен в азиатском регионе зимой, является фундаментальная нехватка хранилищ голубого топлива в азиатских странах и слишком быстрый переход Китая на газовое отопление. Ho в итоге все можно свести к одному, в общем-то, очевидному рецепту решения проблемы: чтобы минимизировать риски кризисных явлений, необходимо увеличить избыточность существующих систем отопления и электроснабжения.

Во-вторых, запасы энергии имеют огромное значение. Или, говоря иначе, «виртуальный резерв» в виде возможности всегда заказать дополнительный газ — это замечательная вещь, но за нее приходится платить. Она складывается из инвестиций и затрат на поддержание и эксплуатации месторождений и трубопроводов.

Более того, «Газпром» и все другие продавцы газа уже обязаны поддерживать резерв.

Например, осенью 2014 года, когда «Газпром» пытался запустить новые украинские газовые месторождения, он сократил поставки европейским потребителям с транзитом в Украину под давлением их требований по контракту, за что заплатила многомиллионные штрафы. В настоящее время компания полностью выполняет свои договорные обязательства. И это делает странными последние обвинения в адрес «Газпрома» в манипулировании ценами на газ.

На самом деле, некоторые потребители просто хотят получить то, что стоит денег — бесплатно. Надо признать, что в этом отчасти виновата и сама газовая монополия, которая на протяжении многих лет подчеркивала наличие избыточных производственных мощностей как бонус для развития газового сотрудничества между Россией и Евросоюзом. Этот избыток мощностей образовался много лет назад в результате чрезмерных инвестиций на фоне пессимистической оценки будущего спроса и, вероятно, постепенно растрачивался в течение многих лет.

В чем главная причина того, что нынешний экспорт «Газпрома» осуществляется исключительно в рамках контрактов, без дополнительного предложения, на фоне рекордных цен, трудно сказать наверняка. По мнению некоторых экспертов, излишков газа сейчас просто нет, и у «Газпрома» есть приоритет в подготовке к российской зиме и заполнении российских газохранилищ. В то же время, текущий тариф обсуждается в связи с интригой вокруг будущего «Северного потока 2». Ho независимо от глубинной причины, очевидно, что Россия не может бесконечно гарантировать значительное превышение объемов экспорта над контрактными соглашениями.

Подведем итоги. B Европе несколько лет назад был поднят вопрос ĸто будет платить за пустые ĸапитальные мощности для создания резервов. Теперь, в качестве первопроходца, этот вопрос должен быть поднят в резервной товарной квоте, поскольку «рынок покупателя» заменяется «рынком продавца». В результате общая стоимость электроэнергии с высокой долей возобновляемых источников выше, чем официальная стоимость.

В долгосрочной перспективе решением проблемы резерва возобновляемых энергоносителей должен стать водород — как универсальный накопитель энергии. Это не дешевое решение, хотя в будущем оно позволит человеку уйти от резервной газовой инфраструктуры. Ho до этого момента есть много времени.