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Евросоюз возвращает заборы на внешних границах стран ЕС

Глеб Парфененко
Евросоюз возвращает заборы на внешних границах стран ЕС

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон выразила поддержку странам ЕС, которые сводят ограждения на внешних границах, чтобы предотвратить незаконного въезда мигрантов.

«Необходимы дальнейшие усилия для защиты внешних границ», — сказала она на пресс-конференции после Рады по вопросам правосудия и внутренних дел ЕС. «Некоторые страны решили построить заборы, и я могу понять их, я не возражаю. Это хорошая идея? строительства заборов на средства ЕС — не думаю», — добавила она.

Йоханссон ответила на вопросы, высказывает мнение ЕК, а не свое. Она добавила, что государства имеют право защищать свои границы и могут лучше оценить средства, необходимые для этого, если они находятся в рамках европейского законодательства.

Европейская комиссия подтвердила ранее сегодня, что она получила письмо от 12 стран — Болгарии, Австрии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Венгрии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии — с призывом к ЕС поддержать строительство на бордюрные ограждения. Комиссия заявила, что ответит на этот запрос позже.

Министр внутренних дел Словении Алес Хойс, как председатель Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, заявил, что его страна также поддерживает призыв к европейскому финансирования строительства пограничных заграждений. Он отметил, что в ЕС ежедневно задерживают 50 мигрантов после нелегального прибытия. По его словам, это говорит о том, что внешние границы недостаточно защищены.

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