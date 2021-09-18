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Европарламент требует расследования в отношении Газпрома и цен на газ

Глеб Парфененко
Европарламент требует расследования в отношении Газпрома и цен на газ

Группа депутатов Европарламента обратилась в Еврокомиссию с просьбой расследовать деятельность «Газпрома» накануне проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает Польское радио, которое цитируют российские СМИ. С таким звонком обратились более 40 депутатов Европарламента. Они обвинили компанию в «манипулировании рынком и шантаже» с целью получения согласия на строительство трубопровода.

Инициатором письма в Еврокомиссию выступил депутат Европарламента Литвы Андрюс Кубилюс. Его подписали 14 представителей Польши.

По сообщению польского радио, «необходимо срочно начать расследование умышленного манипулирования рынком со стороны «Газпрома» в связи с нарушением правил конкуренции ЕС».

Речь идет об ограничениях на поставки газа в Европу и повышении цен. По мнению депутатов Европарламента, это приведет к увеличению стоимости электроэнергии для потребителей во всем Европейском Союзе.

Это вызывает подозрения, что «Газпром» намеренно пытается оказать давление на Европу, чтобы она согласилась на запуск «Северного потока-2», учитывая его несовместимость с европейскими нормами», — говорится в письме.

«Северный поток-2» — это газопровод из России в Германию объемом 55 миллиардов кубических метров. м газа в год. На прошлой неделе последняя труба второй нитки была затоплена на дно Балтийского моря. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, в этом отопительном сезоне топливо будет пущено по трубопроводу.

Россия обвиняет Соединенные Штаты, которые продвигают свой газ в Европу, в том, что они опасаются потерять доходы от транзита сырья. По словам Москвы, поэтому они выступают против проекта.

Вашингтон неоднократно вводил санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода. Его активно поддерживают Германия и Австрия. В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» — дурацкий трубопровод. Правительство России заявляет, что готово продолжить прокачку топлива через Украину, но это зависит от многих факторов, в том числе от будущих объемов европейских стран.

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