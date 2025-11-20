ЕС вводит единый стандарт расчёта транспортных выбросов: что меняется для отрасли

Европейский Союз согласовал новое регулирование CountEmissionsEU, которое впервые устанавливает единую методику расчёта выбросов парниковых газов для всех видов транспорта — от авиаперевозок до грузовиков и железной дороги. Это ключевой шаг к более прозрачной и предсказуемой системе отчётности.
Зачем это нужно
До сих пор компании использовали несовместимые модели расчёта, что затрудняло сравнение экологичности разных видов перевозок. Новый регламент базируется на международном стандарте ISO 14083 и устраняет фрагментацию в данных.
Цель — помочь ЕС достичь сокращения транспортных выбросов на 90% к 2050 году.
«Это хорошо для потребителей, экономики и планеты», — отмечает Анжела Лилле из BT4Europe.
Добровольно, но фактически обязательно
CountEmissionsEU формально не обязателен. Но если компания решает публиковать данные о своих выбросах, то обязана использовать методику ЕС.
Таким образом, регламент становится де-факто стандартом рынка.
Еврокомиссар по устойчивому транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что единая методология «изменит правила игры» и позволит бизнесу точнее оценивать климатический след перевозок.
Новые инструменты для отрасли
Европейская комиссия и ЕАОС готовят:
-
две открытые базы данных по выбросам
-
бесплатный калькулятор для перевозчиков
BT4Europe призывает расширить регламент и на другие элементы бизнес-туризма — гостиницы, мероприятия, корпоративные поездки.
Сроки внедрения
После формального утверждения документ вступит в силу:
-
через 20 дней после публикации
-
на внедрение будет отведено 48 месяцев
CountEmissionsEU станет основой для стандартизированных данных об экологичности транспорта во всей Европе — и ориентиром для бизнеса, который стремится к устойчивому развитию.