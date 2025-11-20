ЕС вводит единый стандарт расчёта транспортных выбросов: что меняется для отрасли

Европейский Союз согласовал новое регулирование CountEmissionsEU, которое впервые устанавливает единую методику расчёта выбросов парниковых газов для всех видов транспорта — от авиаперевозок до грузовиков и железной дороги. Это ключевой шаг к более прозрачной и предсказуемой системе отчётности.

Зачем это нужно

До сих пор компании использовали несовместимые модели расчёта, что затрудняло сравнение экологичности разных видов перевозок. Новый регламент базируется на международном стандарте ISO 14083 и устраняет фрагментацию в данных.

Цель — помочь ЕС достичь сокращения транспортных выбросов на 90% к 2050 году.

«Это хорошо для потребителей, экономики и планеты», — отмечает Анжела Лилле из BT4Europe.

Добровольно, но фактически обязательно

CountEmissionsEU формально не обязателен. Но если компания решает публиковать данные о своих выбросах, то обязана использовать методику ЕС.

Таким образом, регламент становится де-факто стандартом рынка.

Еврокомиссар по устойчивому транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что единая методология «изменит правила игры» и позволит бизнесу точнее оценивать климатический след перевозок.

Новые инструменты для отрасли

Европейская комиссия и ЕАОС готовят:

две открытые базы данных по выбросам

бесплатный калькулятор для перевозчиков

BT4Europe призывает расширить регламент и на другие элементы бизнес-туризма — гостиницы, мероприятия, корпоративные поездки.

Сроки внедрения

После формального утверждения документ вступит в силу:

через 20 дней после публикации

на внедрение будет отведено 48 месяцев

CountEmissionsEU станет основой для стандартизированных данных об экологичности транспорта во всей Европе — и ориентиром для бизнеса, который стремится к устойчивому развитию.