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Брюссель предлагает варианты наказания Польши за отрицание законодательства ЕС

Глеб Парфененко
Брюссель предлагает варианты наказания Польши за отрицание законодательства ЕС
epa09531465 President of the European Commission Ursula von der Leyen delivers a speech during a debate on 'The Rule of law crisis in Poland and the primacy of EU law' during a session of the European Parliament in Strasbourg, France, 19 October 2021. EPA/RONALD WITTEK / POOL *** Local Caption *** 57174682

Европейская комиссия изложила свои варианты действий — от судебных исков к содержанию средств ЕС — в ответ на решение Конституционного суда Польши, поставило под сомнение верховенство законов ЕС, подчеркнув, что необходимо принять меры для защиты общих Союза, сообщает Reuters.

«В настоящее время Европейская комиссия внимательно оценивает это решение», — отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Но я могу сказать вам сейчас: я глубоко обеспокоен», — заявила она в Европейском парламенте в Страсбурге перед выступлением премьер-министра Польши Матеуша Моравецкий на пленарном заседании.

«Это решение ставит под сомнение основы Европейского Союза. Это прямой вызов единства европейского правового порядка», — настаивает председатель Комиссии.

Она сказала, что первый вариант — это так называемые уголовные процедуры, когда Европейская комиссия юридически не согласен с решением Конституционного суда Польши.

Другим вариантом является механизм кондиционирования и другие финансовые инструменты, когда средства из бюджета ЕС и его фонда восстановления после пандемии будут заблокированы для Польши.

«Это деньги европейских налогоплательщиков. И если наш Союз инвестирует больше, чем когда-либо, для содействия нашем коллективном восстановлению, мы должны защитить бюджет Союза от нарушений верховенства закона», — отметила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что третьим вариантом является применение статьи 7 договоров ЕС, согласно которой права государств-членов, включая право голоса по решениям ЕС, могут быть прекращены, поскольку они нарушили фундаментальные ценности общества.

«Польский конституционный суд, который сегодня поставил под сомнение действительность нашего договора — это тот же суд, в соответствии со статьей 7, мы не считаем независимым и легитимным», — сказала она, добавив: «Это происходит во многих отношениях в полном цикле».

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