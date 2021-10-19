Борис Джонсон хочет сорвать соглашение о выходе из ЕС?

Практические проблемы постоянно возникают при реализации Протокола по Северной Ирландии, который является частью соглашения по Brexit (и приказывает, чтобы таможенный и пограничный контроль осуществлялся не между двумя частями Ирландии, а у побережья Англии — прим. Ред.) Проблемы можно было предвидеть уже тогда, но их можно решить и сегодня, если обе стороны проявляют добрую волю.

В настоящее время этим вопросом занимается Европейский суд, но он придерживается принципа — вот почему для правительства Бориса Джонсона этот суд как пресловутая заноза в сторону. В то время было решено, что именно этот суд будет решать спорные вопросы. Сейчас, однако, она делает вид, что его намерения были вполне искренними в то время, но сегодня ясно, что это не так.

Это нонсенс. Джонсон тогда очень хотел подписать соглашение вместе с протоколом по Северной Ирландии, чтобы идти на выборы с ореолом премьер-министра, который протолкнул Brexit. И эта тактика сработала: консерваторы с большим отрывом выиграли выборы в нижнюю палату британского парламента.

Поэтому возникает вопрос: чего на самом деле хочет сейчас Борис Джонсон? Хочет ли он усмирить юнионистов, которые считают, что все Ирландия должна принадлежать Великобритании? Или он нацелен на провал соглашения о выходе из ЕС вместе с североирландским протоколом? Что, в свою очередь, автоматически ведет к срыву торгового соглашения с ЕС … Можно предположить, что Джонсон все эти расчеты произвел. Но, несмотря на это, выбрасывать в мусорную корзину предложения ЕС, которые еще даже не опубликованы, совсем не в хорошем стиле. Борис Джонсон в любом случае не славится хорошим стилем. Совсем недавно он доказал это в конфликте с «партнерской» страной Францией в Индо-Тихом океане.