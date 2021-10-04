Документы Пандоры: раскрытие сил мировых лидеров и финансовых операций

Утечка финансовых данных из так называемых документов Пандоры выявила активы мировых лидеров и известных политиков, а также транзакции, которые они совершали, чтобы избежать налогообложения. Всего в раскрытых документах участвуют более 30 действующих или бывших глав государств и более 300 общественных деятелей.

Один из них — король Иордании Абдалла II, который через дочерние компании накопил недвижимости на сумму более 70 миллионов фунтов стерлингов в Соединенных Штатах и ​​Великобритании.

Роскошные резиденции

В документах также есть данные об имуществе в Монако, принадлежащем президенту России Владимиру Путину. Финансовые данные также свидетельствуют о покупке двух роскошных особняков на юге Франции действующим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Инвестиции через компании, зарегистрированные в налоговых убежищах, составляют в общей сложности 12 миллионов фунтов стерлингов. Pandora Papers также содержит информацию о том, как бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его жена избежали гербовых сборов при покупке офисного здания в Лондоне.

Скрытие активов

В общей сложности Pandora Papers состоит из 12 миллионов документов, включая электронные письма, таблицы и фотографии, подтверждающие инвестиции, сделанные компаниями, зарегистрированными в налоговых убежищах, включая Виргинские острова, Панаму, Белиз, Кипр и Швейцарию.

В документах зафиксированы транзакции, совершенные более 95 000 компаний от имени политиков или миллиардеров. Их цель заключалась в том, чтобы избежать уплаты налогов или скрыть реальную стоимость собственности. Документы анализируют журналисты-расследователи из разных стран.