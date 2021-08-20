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ЕГИПЕТ

Ever Given успешно прошел через Суэцкий канал на обратном пути (ВИДЕО)

Глеб Парфененко
Ever Given успешно прошел через Суэцкий канал на обратном пути (ВИДЕО)
AP

В пятницу из портового города Египта Суэц доносились громкие вздохи облегчения, когда контейнеровоз под флагом Панамы Ever Given успешно пересек Суэцкий канал на обратном пути.

Находясь на международном маршруте в течение шести дней, Ever Given заблокировал движение сотен судов, в результате чего канал потерял миллионы долларов.

Корабль вызвал серьезные задержки в глобальной цепочке поставок во время его пребывания в канале, что привело к росту цен на нефть и сырье, а также задержки около 422 других судов на обоих концах канала.

Генерал-лейтенант Осама Раби, глава Управления Суэцкого канала, возглавил группу, которая контролировала проход корабля, который возвращался из голландского порта Роттердам после разгрузки своего груза.

Ever Given теперь отправляется в Китай для обслуживания.

Корабль прошел через северный вход в канал в Порт-Саиде в сопровождении двух локомотивов, один спереди, а другой сзади.

Два старших проводника в ведомстве осторожно вели корабль по каналу.

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