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Египет планирует провести в Луксоре проект «Мост искусств»

Евгений Подольский

Комитет по продвижению культурного туризма в Луксоре начал обсуждение проекта «Мост искусств», проведение которого намечено на ноябрь, сообщил глава комитета Мохамед Осман.

The Arts Bridge — это проект, который приглашает художников из разных рынков экспортируют туризм в Египет, для создания произведений искусства, вдохновленных древнеегипетской цивилизацией.

Осман сказал, что предложение по проекту будут представлены различным заинтересованным сторонам в сфере туризма, древностей и культуры.

Проект направлен на то, чтобы привлечь художников к такому вдохновляющего периода истории, который до сих пор поражает мир своими секретами.

Осман с оптимизмом смотрел на следующий зимний сезон в Луксоре, сообщив, что комитет приступил к написанию программы мероприятий по привлечению туристов в разных египетским туристическими направлениями в целом и культурном туризма в частности.

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