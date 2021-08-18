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Египет несет ежедневные убытки в 1900000 долларов из-за включения в «Красный список»

Евгений Подольский

Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) предупредила, что включение Египта в красный список Великобритании для путешествий может привести к экономическим потерям в размере до 1,9 миллиона долларов в день.

Предупреждение было сделано в заявлении WTTC и основано на исследовании, проведенном советом по уровню туризма в 2019 году.

В своем заявлении совет добавила, что дальнейшее пребывание Египта в красном списке будет представлять серьезную угрозу для нестабильного туристического сектора страны, а также для экономики в целом.

В июне Великобритания поместила Египет в красный список для путешествий, классифицировав его как место с повышенным риском заражения разновидностями коронавируса. Это строгое обозначение отпугнуло многих путешественников из Великобритании от посещения Египта.

Вирджиния Мессина, старший вице-президент и исполняющий обязанности генерального директора WTTC, сказала: «Каждый день, когда Египет остается в« красном списке» Великобритании, экономика страны теряет миллионы только за нехватки британских посетителей. Эта политика является невероятно суровой и опасной, поскольку путешественники из Египта также сталкиваются с обязательным карантином в отеле за огромные деньги».

Исследование WTTC также показывает, что сектор путешествий и туризма Египта сильно пострадал во время пандемии коронавируса, и его вклад в национальный ВВП упал с 505 000 000 000 леев (8,8 процента) в 2019 году до всего 227 500 000 000 леев (3,8 процента ) в 2020 году.

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