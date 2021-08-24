Египет готовит кампанию по продвижению туризма в социальных сетях

Министр туризма и древностей Халед Эль-Анани встретился с представителями международной компании, которая управляет аккаунтами в социальных сетях Совета по развитию туризма Египта (ETPB).

На встрече были обсуждены план будущего продвижения египетских туристических направлений в различных социальных сетях.

Этот план осуществляется в рамках стратегии Министерства туризма и древностей по продвижению египетского туристического направления как внутри страны, так и за ее пределами.

На встрече присутствовали заместитель министра по делам туризма Гада Шалаби; Йомна Аль-Бахар, помощник министра по техническим вопросам; Ламия Камель, помощник министра по делам продвижения; и Сюзан Мустафа, генеральный директор по планированию и дальнейшей деятельности и руководитель международной кампании ETPB.

Во время встречи представители рекламной компании подвели итоги своей работы за последний период, подчеркнув разнообразие и выдающиеся туристические продукты, мероприятия и курорты в регионе Северного побережья.

Северное побережье — очень популярное направление для местных и иностранных гостей, особенно арабов, в летний сезон.

Компания представила свой рекламный план на будущий период, включающий картины и короткометражные фильмы, с учетом приближения зимнего сезона.

В ходе встречи были обсуждены основные черты медийной стратегии продвижения туризма в Египте, представленной на прошлой неделе Британо-канадским альянсом.