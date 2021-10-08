Четыре человека погибли, двое ранены в результате опрокидывания автомобиля в Гизе

Четыре человека погибли и двое детей получили ранения после того, как частный автомобиль перевернулся на восточной пустынной дороге в Гизе.

Погибшие и раненые были доставлены в больницу, по факту происшествия подан иск.

Оперативная группа Гизы получила сообщение от дорожной полиции о ДТП на восточной пустынной дороге и наличии раненых.

Автомобиль был убран на обочину дороги для регулирования движения.

В ежегодном докладе Центрального агентства по мобилизации населения и статистике (CAPMAS), опубликованном в 2020 году, говорится, что количество дорожно-транспортных происшествий в Египте выросло на 17,8% в 2019 году: 9 992 ДТП по сравнению с 8 480 в 2018 году.

Агентство добавило, что количество смертей в ДТП выросло до 3 484 в 2019 году — рост на 12,9 процента. Уровень автомобильных аварий увеличился до 27,4 ДТП в день в 2019 году, говорится в сообщении.

CAPMAS отнесла основную причину автокатастроф к человеческому фактору — 79,7 процента от общего числа причин ДТП в 2019 году, за ним следуют технические дефекты транспортных средств — 13,5 процента.