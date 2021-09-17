На Фарерских островах были убиты 1,5 тысячи дельфинов

Власти Фарерских островов пересмотрят правила охоты на дельфинов после убийства более 1500 особей, говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице правительства региона.

Ранее, 12 сентября 2021 на Фарерских островах прошла традиционная охота на атлантических белобокий дельфинов. Участники убили 1428 животных — рекордное число в истории.

На Фарерских островах традиционная охота на дельфинов разрешена с 1584 года, но бойня в сентябре 2021 была незаконной, и многие из ее участников не имели лицензии.

После массового убийства в СМИ начали публиковать фотографии трупов животных на пляже, а среди местных жителей начались протесты и массовое возмущение распространилось по всему миру.

«Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Мы внимательно рассмотрим вопрос охоты на дельфинов и какую роль оно должно играть в Фарерские обществе. Правительство решило начать пересмотр правил отлова атлантических белобокий дельфинов.», — сказал Бардур А Стейг Нильсен, премьер-министр Фарерских островов.

Правительство добавило, что инцидент с убийством дельфинов вызвал ряд важных вопросов, включая количество особей, которых разрешено ловить за один раз, и методы охоты на них.