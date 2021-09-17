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ДАНИЯ

На Фарерских островах были убиты 1,5 тысячи дельфинов

Глеб Парфененко
На Фарерских островах погибло 1,5 тысячи дельфинов

Власти Фарерских островов пересмотрят правила охоты на дельфинов после убийства более 1500 особей, говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице правительства региона.

Ранее, 12 сентября 2021 на Фарерских островах прошла традиционная охота на атлантических белобокий дельфинов. Участники убили 1428 животных — рекордное число в истории.

На Фарерских островах традиционная охота на дельфинов разрешена с 1584 года, но бойня в сентябре 2021 была незаконной, и многие из ее участников не имели лицензии.

После массового убийства в СМИ начали публиковать фотографии трупов животных на пляже, а среди местных жителей начались протесты и массовое возмущение распространилось по всему миру.

«Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Мы внимательно рассмотрим вопрос охоты на дельфинов и какую роль оно должно играть в Фарерские обществе. Правительство решило начать пересмотр правил отлова атлантических белобокий дельфинов.», — сказал Бардур А Стейг Нильсен, премьер-министр Фарерских островов.

Правительство добавило, что инцидент с убийством дельфинов вызвал ряд важных вопросов, включая количество особей, которых разрешено ловить за один раз, и методы охоты на них.

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