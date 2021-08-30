Конец лета 2021: какие страны ЕС безопасны, а в какие очень рискованно путешествовать

Ситуация с коронавируса в странах Европейского союза и Шенгенской зоны может быть не такой плохой, как прошлой зимой. Однако поездки в большую часть этих стран остаются рискованными, и только поездки в пять стран ЕС считаются безопасными.

Обновляя карты, опубликованы в поддержку Рекомендации Совета о скоординированный подход к ограничению свободного передвижения в пределах квартала в условиях COVID-19, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний показал, что единственными странами, которые остаются зелеными на картах, является Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния (кроме Бухареста).

Зеленым цветом на картах отмечены страны, в которых обнаружены менее 50 случаев и уровень положительных результатов тестов менее четырех процентов в течение предыдущих 14 дней или уровень сообщений менее 74 и менее одного процента положительных результатов тестов за тот же период.

Путешествие в эти страны безопасна, и путешественники, прибывающие в другие страны ЕС из этих пяти, не должны подвергаться никаким ограничениям на въезд по прибытии.

С другой стороны, страны, относящиеся к оранжевой категории — это те страны, в которых уровень сообщений за 14 дней составляет менее 50, а уровень положительных результатов теста составляет четыре процента или более, а также страны, в которых уровень сообщений через две недели составляет 50 или выше, или менее 75, когда показатель позитивности теста составляет один процент или больше.

Согласно обновленным картами от 26 августа, оранжевым цветом выделены следующие страны и территории:

Австрия

Хорватия

Эстония

Финляндия, за исключением района Уусимаа, который весь красный

половина Бельгии

половина Германии

половина Италии

Мальта

Большая часть Нидерландов

Норвегия, за исключением региона Вестланд, который весь красный

Словения

Некоторые части Дании

С другой стороны, красным цветом обозначены страны, в которых уровень сообщения о случаях заболевания колеблется от 75 до 200 при уровне позитивности результатов теста 4 процента или более, а также страны с уровнем сообщения о случаях заболевания более 200, но менее 500 Те, у которых более 500 относятся к категории темно-красных.

Государствам-членам рекомендуется ввести ограничения на поездки в качестве требований к проверкам перед отъездом и карантинных требований для лиц, путешествующих из районов, обозначенных красным и, в частности, темно-красного цвета.

В настоящее время, по данным ECDC, рискованно путешествовать в следующие страны, которые полностью окрашены в красный цвет: Португалия, Испания, Швеция, Литва, Латвия, Лихтенштейн и Болгария.

В то время как частично окрашены в красный цвет: Франция, Италия, Греция, Ирландия, Дания, Бельгия, Нидерланды. Страны с одним красным регионом — это Норвегия и Финляндия.

Самыми опасными регионами для путешественников в настоящее время есть регионы, окрашенные в темно-красный цвет, а именно: