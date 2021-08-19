Европейцам запретили въезд в США на 525 дней

Хотя американцам разрешено посещать большинство европейских стран, правительство США по-прежнему вводит запрет на поездки для граждан из 26 стран. Первая запрет на поездки, введена для европейских стран, была объявлена ​​в марте 2020 года, когда бывший президент Соединенных Штатов Донал Трамп ввел начальную тридцатидневную запрет.

С марта 2020 правительство США приняло несколько попыток ослабить ограничения на въезд для европейских стран, начиная со стран с низким уровнем коронавируса.

Однако, путешественников с США приветствовали в Хорватии даже в прошлом году, несмотря на то, что другие страны ЕС запретили американским туристам. Согласно официальному сообщению, всем другим иностранным гражданам, в том числе гражданам США, разрешено въезжать в Хорватию для бизнеса, туризма или по другим личным причинам, если они предоставят соответствующий доказательство.

Более того, Хорватия в очередной раз объявила, что готова принять американских путешественников в мае, и с тех пор держит свои границы открытыми для них.

С марта Исландия также открыла свои границы для вакцинированных американцев, став первой страной, которая позволила въезд в страну вакцинированным пассажирам.

В июне Дания пошла этому примеру, позволив полностью вакцинированным американским путешественникам, несмотря на то, что Комиссия ЕС не рекомендовала это делать. Нидерланды, Португалия и Франкфурт также начали выполнять свои трансатлантические рейсы из США.

Наряду с Германией Италия ослабила свои ограничения для путешественников из США, позволив им въезд только в том случае, если они использовали рейс, проверенный на COVID, чтобы добраться туда. Теперь от путешественников нужно только предоставить доказательства вакцинации, доказательство выздоровления или отрицательный результат теста на COVID-19 после прибытия.

С другой стороны, правительство Испании позволил вакцинированным американцам посещать их страну, в том числе невакцинированным путешественникам, без прохождения въездных требований.

В США другое дело. Хотя страна несколько раз подчеркивала, что планирует снять запрет на въезд для европейцев, этого еще не произошло, и до сих пор европейцам запрещен въезд в США на 525 дней.

В последний раз США заявляли о своем намерении снять запрет на въезд европейцев в июле, когда президент Джо Байден прокомментировал этом во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Однако через неделю источники из Белого дома сообщили, что американское правительство не намеревалось снимать ограничения из-за резкого увеличения числа случаев заражения вариантом Coronavirus Delta, обнаруженного в ЕС.

После этих событий президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее призвала ЕС снять ограничения на въезд для европейцев, призвала США отменить запрет на въезд для европейцев, заявив, что эта ситуация не должна затягиваться на несколько недель.

Ранее представители ЕС просили США отменить ограничения на въезд для деловых путешественников, отметив, что 60% инвестиций в США поступают от них и этот барьер наносит серьезный ущерб их бизнесу. Более того, главный дипломат ЕС в Вашингтоне Стравос Ламбридиндинис назвал такой подход ошибкой и раскритиковал США за то, что они не позволяют руководителям европейских компаний контролировать свои инвестиции.

Ассоциация обслуживания пассажиров авиакомпаний (APEX) призвала президента Байдена отменить запрет на поездки в письме, подписанном генеральным директором, доктором Джо Лидером и операционным директором, Рассом Лемье, исполнительным директором Лорен Костелло и директором по политике США Майклом Тейлором. В письме также отмечалось, что этот запрет не основан на научных доказательствах и разделяет семьи в то время, когда они больше всего нуждаются в объединении.