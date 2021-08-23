Чехия вводит правила двойного тестирования и карантина для невакцинированных путешественников

Власти Чехии объявили, что путешественники из США, Израиля, Ливана, Косово, Северной Македонии и Черногории, которые не были вакцинированы либо не вылечились от болезни COVID-19, будут подвергаться строгим ограничением на въезд, поскольку страны были перемещены в темно красную категорию.

Такое решение о переводе стран с зеленой категории в темно-красную было принято согласно последним данным, предоставленных Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), и вступит в силу с сегодняшнего дня, 23 августа. Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

Согласно пресс-релизу, выпущенному Министерством здравоохранения, с сегодняшнего дня вакцинированные и невылеченные путешественники, прибывающие из одной из третьих стран, упомянутых выше, должны пройти тестирование на COVID-19 перед въездом, если они использовали общественный транспорт, чтобы добраться до Чехии.

Кроме того, каждый должен заполнить форму прибытия, самоизолироваться при въезде на территорию Чешской Республики и пройти второй тест после пятого дня изоляции.

Однако было отмечено, что правила тестирования и самоизоляции применяться к тем, кто был вакцинирован против COVID-19 или вылечился от болезни в течение последних шести месяцев.

«Условия тестирования и самоизоляции по возвращении не распространяются на лиц, у которых есть не менее 14 дней после полной вакцинации, или тех, кто переболел COVID-19. Все, что им нужно сделать, это заполнить форму прибытия », — отметили в министерстве.

Кроме того, то же министерство сообщило, что вакцинированные и неизлечимого путешественники, прибывающие из Болгарии, Лихтенштейна, Монако, Испании (за исключением Балеарских островов) и Швейцарии, должны будут следовать тем же правилам, что и те, кто прибывает из темной области, занесенной в красный список, поскольку страны будут переведены в красную категорию.

За исключением этих стран, которые будут добавлены в красную категорию, в список уже включены Андорра, Бельгия, Дания, Исландия, Ирландия, Литва, Эстония, Франция, Греция, Сан-Марино, Швеция и Португалия.

Кроме того, изменения коснулись оранжевой категории. С сегодняшнего дня в список войдут Хорватия, Латвия, Мальта, Нидерланды и Германия. Это означает, что путешественники, прибывающие из одной из этих стран, должны будут заполнить форму прибытия, а также пройти тест на COVID-19 перед въездом или не позднее, чем через пять дней после прибытия.

«При возвращении из зеленых и оранжевых стран необходимо заполнить форму прибытия. Перед въездом на территорию Чехии или не позднее, чем через пять дней после въезда, обязательно пройти тест на антиген или ПЦР», — сказали в министерстве.