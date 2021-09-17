Суд признал право собак на компенсацию морального вреда

Бразильский суд впервые признал право собак на получение компенсации за моральный вред, причиненный жестоким обращением с их владельцами, сообщает ТАСС.

Шестилетний золотистый ретривер Спайк и трехлетний пойнтер Рэмбо получили статус стейкхолдеры вместе с некоммерческой организацией, представляющей их интересы в этом процессе. Таким образом, каждый из них может претендовать на получение моральной компенсации в размере около 400 долларов.

Решение суда принято единогласно, дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

По словам адвоката Эвелин Палуд, суд создал прецедент, который можно использовать для защиты интересов других животных.

В августе прошлого года в полицию Каскавел поступило сообщение о том, что домашних животных надолго оставили одних. Офицеры спасли замученных голодом и страхом собак, хозяева оставили их под замком, отправившись в отпуск. Животные были переданы местной зоотехнической организации, которая отказалась вернуть их хозяевам.

«Права животных были нарушены, причем не теми, кто их спас, и не организацией, за ними ухаживала. И так же, как люди могут рассчитывать на компенсацию, это право теперь признано и за животными», — добавил Палуд.