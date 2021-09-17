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Суд признал право собак на компенсацию морального вреда

Глеб Парфененко
Суд признал право собак на компенсацию морального вреда

Бразильский суд впервые признал право собак на получение компенсации за моральный вред, причиненный жестоким обращением с их владельцами, сообщает ТАСС.

Шестилетний золотистый ретривер Спайк и трехлетний пойнтер Рэмбо получили статус стейкхолдеры вместе с некоммерческой организацией, представляющей их интересы в этом процессе. Таким образом, каждый из них может претендовать на получение моральной компенсации в размере около 400 долларов.

Решение суда принято единогласно, дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

По словам адвоката Эвелин Палуд, суд создал прецедент, который можно использовать для защиты интересов других животных.

В августе прошлого года в полицию Каскавел поступило сообщение о том, что домашних животных надолго оставили одних. Офицеры спасли замученных голодом и страхом собак, хозяева оставили их под замком, отправившись в отпуск. Животные были переданы местной зоотехнической организации, которая отказалась вернуть их хозяевам.

«Права животных были нарушены, причем не теми, кто их спас, и не организацией, за ними ухаживала. И так же, как люди могут рассчитывать на компенсацию, это право теперь признано и за животными», — добавил Палуд.

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