Скандал в Боснии и Герцеговине: директор разведки прослушивал генерального прокурора

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) сообщила, что получила два уголовных обвинения против директора Агентства разведки и безопасности БиГ Мехмедагича в совершении нескольких преступлений, включая злоупотребление служебным положением, препятствование правосудию и вымогательство.

В обвинительных заключениях против директора АПУ также описывается незаконное использование средств агентства, а также незаконные действия и принятия мер и действий по наблюдению и слежке за определенными лицами.

«На основании этих обвинений прокуратура БиГ возбудила два дела, которые были переданы исполняющим обязанности прокуроров Специального отдела по борьбе с организованной преступностью, экономическими преступлениями и коррупцией», — говорится в заявлении.

Прокуратура БиГ подчеркнула, что это заявление стало результатом расследования ряда СМИ, связанных с публикацией аудиозаписи встречи Мехмедагича с генеральным прокурором БиГ Горданой Тадич.

Утверждается, что запись была сделана незаконно, то есть Мехмедагич тайно записал встречу, а АПУ утверждает, что запись принадлежит не им, а прокуратуре БиГ.