Стаи крыс атаковали жилища украинцев и россиян в Болгарии

Целые орды крыс атаковали дома украинских и русских граждан в Болгарии за время пандемии коронавируса. Грызуны пробрались в дома украинских граждан через канализацию. После введения повсеместного карантина и закрытия границ на фоне пандемии коронавируса туристы практически перестали приезжать в Болгарию. В результате дома в городах, которые популярны у украинцев и русских, опустели. Крысы из-за отсутствия отходов в мусорных контейнерах лишились пропитания, поэтому в поисках пищи отправились в доме людей.

После снятия ограничений украинцы начали возвращаться в свои дома, где их встречали стаи незваных гостей. Туристы рассказывали, что первыми пострадали местные отели. В каждом номере здесь завелось с десяток грызунов. Соответствующие службы начали травить крыс, поэтому они отправились в дома украинцев и россиян имеющих жилье в Болгарии. В апартаментах животные повредили личные вещи, погрызли полотенца и даже матрасы. Поскольку люди перед отъездом сливали воду а затем перекрывали, крысы легко проникали в их жилища через унитазы и раковины.