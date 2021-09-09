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БОЛГАРИЯ

Стаи крыс атаковали жилища украинцев и россиян в Болгарии

Глеб Парфененко
Зграї щурів атакували житла українців і росіян в Болгарії

Целые орды крыс атаковали дома украинских и русских граждан в Болгарии за время пандемии коронавируса. Грызуны пробрались в дома украинских граждан через канализацию. После введения повсеместного карантина и закрытия границ на фоне пандемии коронавируса туристы практически перестали приезжать в Болгарию. В результате дома в городах, которые популярны у украинцев и русских, опустели. Крысы из-за отсутствия отходов в мусорных контейнерах лишились пропитания, поэтому в поисках пищи отправились в доме людей.

После снятия ограничений украинцы начали возвращаться в свои дома, где их встречали стаи незваных гостей. Туристы рассказывали, что первыми пострадали местные отели. В каждом номере здесь завелось с десяток грызунов. Соответствующие службы начали травить крыс, поэтому они отправились в дома украинцев и россиян имеющих жилье в Болгарии. В апартаментах животные повредили личные вещи, погрызли полотенца и даже матрасы. Поскольку люди перед отъездом сливали воду а затем перекрывали, крысы легко проникали в их жилища через унитазы и раковины.

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