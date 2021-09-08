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Российский оппозиционер Дмитрий Гудков бежал в Болгарию

Глеб Парфененко
Российский оппозиционер Дмитрий Гудков бежал в Болгарию

«Поверьте, то, что происходит в Болгарии, гораздо лучше, чем реальность в России», — заявил беглец в Болгарию российский оппозиционер Дмитрий Гудков в интервью Deutsche Welle.

«Власть Путина — это сила воров», — сказал в интервью DW политик и бывший депутат Госдумы. Он рассказал, что был задержан 1 июня в Москве. Основание: он несколько лет не платил за квартиру. Его отпустили на свободу 3 июня без предъявления обвинения. Вскоре после этого Гудков уехал из России. В настоящее время он находится в Болгарии, где живут его родители.

Дмитрий — сын Геннадия Гудкова, также бывшего российского депутата и ожесточенного критика Кремля. Как считает младший, в России политическая ситуация ухудшается, и инакомыслящим лучше переждать надвигающую смуту за рубежом.

Источник: DW, Dnes.bg

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